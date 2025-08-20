ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эстония готова отправить в Украину одну роту своих миротворцев, - премьер

Среда 20 августа 2025 18:36
UA EN RU
Эстония готова отправить в Украину одну роту своих миротворцев, - премьер Фото: Кристен Михал (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции решительных".

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока преждевременно.

"Сейчас мы на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то теоретически за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен", - отметил он.

По его словам, только после встречи можно будет обсуждать, "как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад сделают США и Европа".

"Тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее сделает и какие у нее перспективы", - добавил Михал.

Гарантии безопасности для Украины

Западные медиа сообщали, что российский диктатор Владимир Путин якобы не возражает против предоставления Украине партнерами гарантий безопасности по логике статьи 5 НАТО, однако формат таких гарантий пока не определен.

Ранее в Германии заявляли, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отмечала готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания - иностранный контингент в том или ином формате должен был бы сыграть роль предохранителя и гарантии от нового масштабного вторжения РФ в будущем.

Однако по словам представителя правительства Греции, Афины не намерены отправлять миротворческий контингент в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Война России против Украины Война в Украине
Новости
Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины
Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме