Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg

Вторник 19 августа 2025 23:38
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg Фото: Bloomberg выяснило, сколько стран готовы отправить войска в Украину (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После встречи в Белом доме европейских чиновников и президента США Дональда Трампа около 10 стран готовы отправить войска в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, после того, как Трамп предоставил гарантии, европейские лидеры стремятся воспользоваться этим предложением. В частности, усилить позиции Украины накануне возможной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По данным источников Bloomberg, встреча чиновников была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и позиции военного персонала, по словам лиц.

"По их словам, около 10 стран готовы отправить войска в страну, пострадавшую от войны, на условиях анонимности", - пишет Bloomberg.

Однако пока характер любой поддержки со стороны США остается неясным.

"Что касается безопасности, они готовы отправить туда людей, мы готовы помочь им, особенно - пожалуй, можно говорить о воздушной поддержке, потому что никто не имеет такого, что есть у нас, они этого действительно не имеют. Но я не думаю, что это будет проблемой", - сказал ранее Трамп в интервью Fox News.

Также известно, что в ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся со своими американскими коллегами, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил безопасности в случае прекращения боевых действий".

Отмечается, что в переговорах примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Гарантии безопасности

Напомним, что касается вклада со стороны США, то Белый дом не исключает, что Штаты могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. В администрации Трампа назвали это "вариантом и возможностью".

В частности, Трамп отмечал, что Вашингтон примет участие в гарантиях безопасности, но главную роль сыграют страны Европы. Но он исключил возможность отправки американских войск в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций. А президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Вашингтоне 18 августа сказал, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

