Президент Латвии считает преждевременным обсуждать отправку войск в Украину
Говорить о том, будут ли участвовать латвийские солдаты в обеспечении мира в Украине, можно будет тогда, когда станет понятно, какими будут гарантии безопасности и какую роль возьмут на себя страны Европы.
Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Если будет мирный договор или мирное соглашение с гарантиями безопасности, то речь пойдет и о потенциальном присутствии стран Европы и стран-участниц НАТО в обеспечении этого мирного договора", - сказал Ринкевичс.
По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор, и понять какие основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности, какой будет роль европейских стран.
Президент Латвии отметил, что из этого фактически будет исходить, какой будет роль Латвии в этом процессе.
"Если мы говорим о возможной отправке наших солдат в Украину в рамках обеспечения этого мирного договора, для реализации гарантий безопасности, то прежде всего в Латвии это решение принимает Сейм, а до этого обсуждает правительство и Совет национальной безопасности. Но чтобы говорить обо всем этом, нужно знать ясно все детали. Сейчас этого нет", - подчеркнул он.
Ринкевичс подчеркнул, что над этим сейчас работают представители вооруженных сил стран-участниц "коалиции решительных".
"Но решения нет. Когда будет больше ясности, будут дискуссии", - добавил латвийский президент.
В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня, которая представляет Латвию в "коалиции решительных", также акцентировала на том, что решение об отправке солдат может принять только Сейм.
По ее словам, в "коалиции решительных" речь шла о том, что понадобится от Латвии, если она возьмет на себя обучение в Украине.
"Но и об этом нужно будет конкретно решать в тот момент, когда будет более ясное представление", - отметила Силиня.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.
Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.
В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.
После встречи в Белом около 10 стран согласились отправить войска в Украину.
Подробности по отправке войск в Украину обсудят в ближайшие дни. В переговорах примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов Альянса.
Добавим, Британия готова отправить свои войска в Украину для защиты неба и морских портов, но не будет приближать их к линии фронта с РФ.