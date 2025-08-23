ua en ru
Турция в рамках гарантий также допускает отправку военных в Украину, - Джелял

Турция, Суббота 23 августа 2025 16:57
Турция в рамках гарантий также допускает отправку военных в Украину, - Джелял Фото: посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Наримана Джеляла в эфире телемарафона.

"Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря", - сообщил он.

Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании. Также, напомнил Джелял, Турция - одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

"Мы приветствуем такие шаги от Турции", - добавил посол.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также недавно заявлял, что Турция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.

При этом еще и Румыния может стать ключом к гарантиям безопасности Украины в Черноморском регионе. Страна готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.

