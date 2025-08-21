Будет ли Польша отправлять своих солдат в Украину: министр обороны ответил

Польша не будет отправлять своих военных в Украину после окончания войны в рамках миротворческой миссии.

По словам польского чиновника, среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

"У нас есть другие задачи, которые необходимо выполнить, и сейчас речь идет об отношениях с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", - подчеркнул он.

Министр заявил, что в этом процессе десятки, сотни, даже тысячи польских солдат будут задействованы на территории Польши для обеспечения безопасности войск союзников, дислоцированных в Польше, или, как альтернатива, - дислоцированных в Украине.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - сказал он.

По словам Косиняка-Камыша, эту позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки.

Но тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в "коалиции решительных" то есть стран, которые поддерживают Украину, подвергшуюся нападению со стороны России.

Министр национальной обороны Польши подчеркнул, что неоднократно обсуждал с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании роль Польши как государства, обеспечивающего потенциальную союзническую миссию в Украине. Он отметил, что командующие французской и британской армий, "которые взяли на себя организацию философии "коалиции решительных", хорошо понимают роль Польши".