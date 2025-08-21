Будет ли Польша отправлять своих солдат в Украину: министр обороны ответил
Польша не будет отправлять своих военных в Украину после окончания войны в рамках миротворческой миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.
По словам польского чиновника, среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".
"У нас есть другие задачи, которые необходимо выполнить, и сейчас речь идет об отношениях с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", - подчеркнул он.
Министр заявил, что в этом процессе десятки, сотни, даже тысячи польских солдат будут задействованы на территории Польши для обеспечения безопасности войск союзников, дислоцированных в Польше, или, как альтернатива, - дислоцированных в Украине.
"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - сказал он.
По словам Косиняка-Камыша, эту позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки.
Но тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в "коалиции решительных" то есть стран, которые поддерживают Украину, подвергшуюся нападению со стороны России.
Министр национальной обороны Польши подчеркнул, что неоднократно обсуждал с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании роль Польши как государства, обеспечивающего потенциальную союзническую миссию в Украине. Он отметил, что командующие французской и британской армий, "которые взяли на себя организацию философии "коалиции решительных", хорошо понимают роль Польши".
"Коалиция решительных"
Объединение из 30 стран создали лидеры ЕС для предоставления гарантий безопасности для Украины.
Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США коалиция объявила о готовности развернуть силы сдерживания на украинской территории.
Как писало РБК-Украина, после встречи в Белом доме европейских чиновников и президента США Дональда Трампа около 10 стран выразили готовность отправить свои войска в Украину.
Переговоры по отправке войск в Украину должны состояться в ближайшие дни. В них примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе и главы оборонных ведомств государств-членов Альянса.