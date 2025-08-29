ua en ru
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский

Пятница 29 августа 2025 16:20
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Есть ожидаемые и очень неожиданные страны, которые готовы отправить свои войска в Украину после завершения войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Зеленский отметил, что подтверждений и конкретики от стран, которые готовы отправить войска в Украину пока нет.

"Я считаю, что подтверждение - это когда та или иная страна говорит конкретно с цифрами, на что она готова. Теоретически понимаем несколько стран, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, а есть очень неожиданные, скажу так. Но не для интриги, просто делюсь тем, что мы имеем", - рассказал президент.

Отправка войск в Украину

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отметила готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты.

Бельгия также готова отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.

Турция в рамках гарантий безопасности тоже допускает отправку военных в Украину.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не будет отправлять войска в Украину.

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, какие основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский хочет видеть в Украине военный контингент "великих держав".

