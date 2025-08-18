ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Глава МИД Германии исключил размещение войск в Украине и назвал причину

Украина, Понедельник 18 августа 2025 16:45
UA EN RU
Глава МИД Германии исключил размещение войск в Украине и назвал причину Фото: министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин уже развернул бригаду Бундесвера в Литве. Поэтому дополнительное размещение солдат в Украине "стало бы излишней нагрузкой для Германии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом, Вадефуль объяснил, почему его страна не планирует размещать свой военный контингент в Украине.

В то же время министр подчеркнул, что Берлин должен играть ключевую роль в обеспечении мира в Украине.

"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", - добавил он.

Что за бригаду Берлин разместил в Литве

Германия развернула в Литве 45-ю бронетанковую бригаду Бундесвера, что является первым постоянным размещением немецких войск за рубежом после Второй мировой войны. Это решение стало частью стратегии укрепления восточного фланга НАТО после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Переговоры о мирном урегулировании

Глава немецкой дипломатии относится к возможным переговорам с осторожным оптимизмом. Он считает, что есть шанс на серьезный разговор о прекращении военных действий и дальнейшего мирного урегулирования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поехал в Вашингтон 18 августа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вадефуль отметил, что Мерц не поехал бы, если бы не рассчитывал на реальную возможность договориться о перемирии.

"Коалиция решительных"

Напомним, 17 августа прошла встреча западной коалиции "решительных к Украине". Участники договорились, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию. Лидеры европейских стран приветствуют готовность Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине и длительного мира.

Ранее РБК-Украина писало, чего ждать от сегодняшней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также европейских лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия