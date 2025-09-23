Прем'єр Канади про можливу відправку миротворців до України: побачимо, якою буде структура

Канада наразі не може точно сказати, чи відправлятиме свої війська в Україну після завершення війни з Росією. Потрібно знати, якою буде структура.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час участі у заході Ради із закордонних справ у Нью-Йорку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".