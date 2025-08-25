Зеленский хочет видеть в Украине военный контингент "великих держав"

Важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были "великие державы".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил перед встречей с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо усиленное финансирование ВСУ, а также всей украинской военной сферы - прежде всего отечественного производства дронов.

"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", - отметил глава государства.

"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (стран к гарантиям безопасности Украины - ред.), но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции решительных". Это имеет значение. "Boots on the ground" - важный фактор", - сказал Зеленский.

Отправка войск в Украину

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отметила готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна не будет отправлять войска в Украину.

По его словам, среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, каковы основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.