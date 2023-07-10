Возвращение защитников "Азовстали" и встреча Зеленского с Дудой: новости за выходные

Война РФ против Украины

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Все командиры обороны "Азовстали" вернулись из Турции

Все украинские командиры, руководившие обороной "Азовстали", вернулись в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

Кто вернулся домой:

Денис Прокопенко "Редис" - командир "Азова";

Сергей Волынский "Волина" - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав Паламарь "Калина" - заместитель командира "Азова";

Олег Хоменко - старший офицер "Азова";

Денис Шлега - командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины.

Больше о защитниках Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

В Кремле истерика из-за возвращения командиров "Азовстали" в Украину

По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, возвращение в Украину из Турции командиров "Азовстали" якобы является нарушением договоренностей по обмену пленными.

"Возвращение из Турции в Украину "вожаков азовцев" является ни чем иным, как прямым нарушением условий существующих договоренностей. Причем в этом случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона", - заявил он.

Встреча Зеленского и Дуды

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля.

Президенты посетили Кафедральный костёл святых Петра и Павла.

Зеленский допустил, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что российский диктатор Владимир Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

Режиссер Сенцов получил контузию на фронте

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в субботу получил контузию (акубаротравму) на фронте.

Военный записал видео сразу после получения контузии. Он рассказал, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж.

"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в пассажирские поезда

"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда для усиления безопасности пассажирских перевозок.

С 30 июня в пассажирских поездах возобновлено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. Сейчас она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и №712 Киев - Краматорск.

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после войны.

Американский лидер Джо Байден отметил, что, по его мнению, в НАТО нет единодушия по поводу вступления Украины в альянс сейчас, а процесс присоединения по завершению войны займет определенное время.

Эрдоган намерен продлить "зерновое соглашение" на два года

Турция ведет работу по продлению "зернового соглашения" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок его действия на два года.

"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продлением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ждем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", - отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.