ВСУ за день уничтожили 10 разведывательных дронов врага, - Генштаб
Украинские военные за день уничтожили 10 российских разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
ВСУ уничтожают дроны врага
Российские военные с началом полномасштабного вторжения активно применяют БПЛА для разведки местности, а также нанесения ударов. ВСУ все время совершенствуют знания и умения по уничтожению российских дронов.
Так, украинские инженеры разрабатывают собственные средства для противодействия иранским беспилотникам.
Недавно в Госпогранслужбе опубликовали видео, как украинский пограничник на юге Украины ловко приземлил опасную вражеский беспилотник.
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