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США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля, - Байден

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Суббота 08 июля 2023 01:15
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в Североатлантический альянс.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Израильская модель

Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Вступление Украины в НАТО

Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна официально подала заявку на вступление в НАТО. Хотя члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг уже неоднократно подчеркивали, что Украина не может присоединиться к Альянсу до завершения войны.

Тем не менее, Украина стремится получить сигнал о поддержке своего членства в НАТО и надеется получить это на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Зеленский считает, что когда Украина получит четкие гарантии вступления в Альянс, российский диктатор Владимир Путин ослабнет еще больше.

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