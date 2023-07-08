США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля, - Байден
Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в Североатлантический альянс.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Израильская модель
Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.
Вступление Украины в НАТО
Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину наша страна официально подала заявку на вступление в НАТО. Хотя члены Альянса и генсек Йенс Столтенберг уже неоднократно подчеркивали, что Украина не может присоединиться к Альянсу до завершения войны.
Тем не менее, Украина стремится получить сигнал о поддержке своего членства в НАТО и надеется получить это на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
Зеленский считает, что когда Украина получит четкие гарантии вступления в Альянс, российский диктатор Владимир Путин ослабнет еще больше.
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