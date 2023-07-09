ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ за 500 дней войны в Украине не достигли ни одной поставленной цели, - ISW

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 07:42
Войска РФ за 500 дней войны в Украине не достигли ни одной поставленной цели, - ISW Фото: РФ за 500 дней войны в Украине не достигли ни одной поставленной цели (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия за 500 дней полномасштабной войны против Украины не смогла достичь ни одной цели из тех, которые ставила перед собой в начале вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

"Россия 500 дней назад начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались захватить Киев в течение трех дней, но не достигли ни одной из намеченных целей на Украине", - говорится в сообщении ISW.

Эксперты отмечают, что украинские силы захватили инициативу, и проводят контрнаступательные операции на большей части линии фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать оккупированные территории.

В ISW отметили, что благодаря помощи Запада Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит критически важная задача освобождения стратегически важных территорий, все еще находящихся под контролем РФ.

Достижения Украины за период войны

За 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину время наши защитники развеяли миф о "второй армии" мира, впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету "Кинжал", также уничтожили крупнейший корабль Черноморского флота РФ.

Кроме того, ВСУ опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.

Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов о нашей освободительной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе