ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, - ISW
Подразделения ВСУ 7 июля добились тактически значимых успехов в районе Бахмута Донецкой области и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
На опубликованных кадрах с геолокацией видно, что украинские военные добились тактически значимых успехов в районе поселка Ягодное (2 км к северу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута и продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.
Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев добавил, что ВСУ также добились частичного успеха вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей.
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска направили почти всю Восточную группировку войск России на юг Украины.
- Развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и обширных подразделений ЮВО на линии фронта на юге Украины предполагает, что российская оборона на юге Украины может быть хрупкой.
- С 6 по 7 июня российские войска нанесли серию ракетных ударов по тылам Украины.
- Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль границы Харьковской и Луганской областей. В период с 6 по 7 июля украинские войска добились тактически значимых успехов в районе Бахмута.
- Российские источники утверждают, что 7 июля украинские силы начали новую волну контратак в западной части Запорожской области.
- Российская оккупация Запорожской АЭС по-прежнему ограничивает доступ международных наблюдателей на объект.
- Минобороны России разработало законопроект, расширяющий перечень грубых дисциплинарных проступков в Вооруженных Силах России.
- Российские власти продолжают изображать из себя ответственных опекунов украинских детей, пытаясь дискредитировать Украину, продолжая при этом насильственно депортировать украинских детей в РФ.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр.
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