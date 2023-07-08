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ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, - ISW

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Киев, Суббота 08 июля 2023 04:01
ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, - ISW Фото: ВСУ добились тактически значимых успехов возле Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ 7 июля добились тактически значимых успехов в районе Бахмута Донецкой области и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На опубликованных кадрах с геолокацией видно, что украинские военные добились тактически значимых успехов в районе поселка Ягодное (2 км к северу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута и продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев добавил, что ВСУ также добились частичного успеха вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска направили почти всю Восточную группировку войск России на юг Украины.
  • Развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и обширных подразделений ЮВО на линии фронта на юге Украины предполагает, что российская оборона на юге Украины может быть хрупкой.
  • С 6 по 7 июня российские войска нанесли серию ракетных ударов по тылам Украины.
  • Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль границы Харьковской и Луганской областей. В период с 6 по 7 июля украинские войска добились тактически значимых успехов в районе Бахмута.
  • Российские источники утверждают, что 7 июля украинские силы начали новую волну контратак в западной части Запорожской области.
  • Российская оккупация Запорожской АЭС по-прежнему ограничивает доступ международных наблюдателей на объект.
  • Минобороны России разработало законопроект, расширяющий перечень грубых дисциплинарных проступков в Вооруженных Силах России.
  • Российские власти продолжают изображать из себя ответственных опекунов украинских детей, пытаясь дискредитировать Украину, продолжая при этом насильственно депортировать украинских детей в РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр.

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