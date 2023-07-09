Россия налаживает экспорт похищенного украинского зерна в Китай, - ЦНС
Российская Федерация налаживает экспорт похищенного на временно оккупированных территориях украинского зерна в Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".
"На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор")", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что пакет программы включает подсистемы:
- "Аргус";
- "Цербер";
- "Меркурий" - ветеринарный контроль;
- "Веста" - фитосанитарный контроль.
Программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза.
"В условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для России остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые с ВОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая", - добавляет пресс-служба.
Введение вышеупомянутых программ позволит России расширить географию экспорта в Китай.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украина объявила о подозрении еще трем капитанам российских судов, которые причастны к перевозке награбленного украинского зерна.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.