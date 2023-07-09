ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в пассажирские поезда

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 11:08
"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в пассажирские поезда Фото: "Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в пассажирские поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда для усиления безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что с 30 июня в пассажирских поездах возобновлено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. Сейчас она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и № 712 Киев - Краматорск.

Глава правления УЗ Евгений Лященко отметил, что работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и приняли участие в решениях нескольких конфликтных ситуаций. По его словам, это были мелкие конфликты. К примеру, они не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии.

При этом в ближайшее время проект будут масштабироваться с учетом результатов работы в течение нескольких недель.

Как будет работать военизированная охрана?

В течение рейса в поезде будут находиться двое работников военизированной охраны. Они будут осуществлять постоянный контроль над порядком и патрулировать вагоны.

Причем все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Директор исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" Владимир Александров отметил, что в поездах еще фиксируют случаи административных правонарушений. В первую очередь это курение и распитие алкогольных напитков.

Он уверен, что военизированная охрана станет действенным инструментом для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. К тому же, работники охраны смогут помочь поездной бригаде разрешить и более сложные конфликтные ситуации.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Во время рейса работники ведомственной военизированной охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Они также могут задерживать и передавать правонарушителей правоохранительным органам, проводить личный досмотр и осмотр вещей.

В поездах уже была военизированная охрана

Отметим, что в 2020 году УЗ ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании.

Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. Однако во время полномасштабной войны России против Украины этот проект был приостановлен.

Нововведение УЗ

Напомним, недавно в поездах запустили тестовую услугу женских купе для повышения безопасности поездок.

На первом этапе тестирования услуги приобрести билеты в женские купе возможно только через мобильное приложение УЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе