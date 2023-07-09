"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в пассажирские поезда

"Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда для усиления безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

Отмечается, что с 30 июня в пассажирских поездах возобновлено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. Сейчас она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и № 712 Киев - Краматорск.

Глава правления УЗ Евгений Лященко отметил, что работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и приняли участие в решениях нескольких конфликтных ситуаций. По его словам, это были мелкие конфликты. К примеру, они не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии.

При этом в ближайшее время проект будут масштабироваться с учетом результатов работы в течение нескольких недель.

Как будет работать военизированная охрана?

В течение рейса в поезде будут находиться двое работников военизированной охраны. Они будут осуществлять постоянный контроль над порядком и патрулировать вагоны.

Причем все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Директор исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" Владимир Александров отметил, что в поездах еще фиксируют случаи административных правонарушений. В первую очередь это курение и распитие алкогольных напитков.

Он уверен, что военизированная охрана станет действенным инструментом для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. К тому же, работники охраны смогут помочь поездной бригаде разрешить и более сложные конфликтные ситуации.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Во время рейса работники ведомственной военизированной охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Они также могут задерживать и передавать правонарушителей правоохранительным органам, проводить личный досмотр и осмотр вещей.

В поездах уже была военизированная охрана

Отметим, что в 2020 году УЗ ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании.

Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. Однако во время полномасштабной войны России против Украины этот проект был приостановлен.

Нововведение УЗ

Напомним, недавно в поездах запустили тестовую услугу женских купе для повышения безопасности поездок.

На первом этапе тестирования услуги приобрести билеты в женские купе возможно только через мобильное приложение УЗ.

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