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Зеленский и Дуда встретились в Луцке (фото)

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Луцк, Воскресенье 09 июля 2023 10:54
Зеленский и Дуда встретились в Луцке (фото) Архивное фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.

Фото: Зеленский и Дуда встретились в Луцке (suspilne.media)

При этом вчера вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

"Суспільне" сообщает, что на мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Новость дополняется...

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