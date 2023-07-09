Зеленский и Дуда встретились в Луцке (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.

Фото: Зеленский и Дуда встретились в Луцке (suspilne.media)

При этом вчера вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

"Суспільне" сообщает, что на мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Новость дополняется...