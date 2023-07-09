Зеленский и Дуда встретились в Луцке (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.
Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.
Фото: Зеленский и Дуда встретились в Луцке (suspilne.media)
При этом вчера вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.
"Суспільне" сообщает, что на мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.
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