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Зеленский допустил, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма

Новина українською →
Украина, Воскресенье 09 июля 2023 21:18
Зеленский допустил, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что российский диктатор Владимир Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как отмечает ABC, Зеленский не опроверг сообщения Washington Post о том, что украинские чиновники сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время недавней поездки в Киев, что цель контрнаступления заключается в том, чтобы подойти к границе с Крымом, а затем заставить российского диктатора начать переговоры.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли "возможно" заставить Путина пойти на переговоры, Зеленский сказал, что это абсолютно логичное предположение.

"Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За это время они смогли освободить от оккупантов девять населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Также бойцы ВСУ продвигаются и на Бахмутском направлении. Они успешно наступают на юг от города.

Как недавно отмечала заместитель министра обороны Анна Маляр, защитникам удалось продвинуться на более чем километр. При этом группировка врага внутри Бахмута фактически оказалась в ловушке.

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