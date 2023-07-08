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На юге Белгородской области РФ раздавались взрывы и возник пожар

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Суббота 08 июля 2023 07:19
На юге Белгородской области РФ раздавались взрывы и возник пожар Фото: взрывы на юге Белгородской области РФ прозвучали ночью 8 июля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Шебекино Белгородской области РФ прозвучали взрывы сегодня ночью, 8 июля. После взрывов возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

По его словам, город Шебекино Белгородской области был обстрелян реактивной системой залпового огня "Град". По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщается, что после обстрела произошло возгорание в районе центрального рынка, также загорелись овощная база и один автомобиль. Губернатор заявил, что спасатели тушат пожар и выясняют его последствия.

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области РФ почти каждый день звучат взрывы и начинаются пожары. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии, или атаки беспилотников, во всем обвиняют Украину.

К примеру, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя 2 дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Также мы писали, что 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.

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