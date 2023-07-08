ВСУ начали новую волну контратак в Запорожской области: карты боев ISW

Продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении и админграницы Донецкой и Запорожской областей. Украинские войска приступили к новой волне контратак на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Новоселовского, Стельмаховки, к западу от Кармазиновки, к юго-западу от Берестового.

7 июля украинские войска продлили контратаки на линии Сватово-Кременная. Российский военный блоггер заявил, что ВСУ атаковали позиции подразделений 15-й и 30-й мотострелковых бригад РФ на Кармазиновке – Краснореченское.

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Невского, Дибровы, Белогоровки, а также в направлении Шипловки.

Бои в Донецкой области

6-7 июля украинские войска добились значительных тактических успехов в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Ягодного. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные действия к северу и югу от Бахмута и отражали атаки россиян возле Берховки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продвигаются и отразили неопределенную территорию на Бахмутском направлении.

Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к северу и югу от Бахмута и достигли частичного успеха под Клищиевкой. Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы контролируют важные высоты западнее и севернее Клищиевки.

7 июля русские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового, Авдеевки, Невельского, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень заявил, что российские войска продолжают сосредоточивать свои усилия на наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры, якобы показывающие, что чеченские войска "Ахмат" действуют вместе с российским 255-м мотострелковым полком близ Марьинки.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Благодатного. Российские источники утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки к югу и юго-западу от Великой Новоселки, вблизи Старомайорского, Урожайного, Новодонецкого и Приютного.

Группа мобилизованных россиян из Алтайского и Приморского краев опубликовала видеообращение, в котором утверждала, что российское военное командование оставило их на передовой перед контратаками украинских войск в Новодаровке и что их подразделение потеряло 66 человек в этом районе с января 2023 года.

Солдаты жаловались на нехватку артиллерийской поддержки, запасов продовольствия и воды, что указывает на то, что некоторые российские силы, воюющие на западе Донецкой области, предположительно сталкиваются с высоким уровнем истощения перед лицом украинских контратак.

Российские источники утверждали, что украинские войска приступили к новой волне контратак в западной части Запорожской области. 7 июля. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что небольшие группы украинской пехоты совершили серию штурмов вдоль западной линии фронта Запорожской области в ночь с 6 июля на раннее утро 7 июля.

Они отмечают, что украинские силы проявляли особую активность к юго-востоку от Орехова в направлении Новофедоровка-Вербово и к юго-западу от Орехова в направлении Нестерянка-Копани.

Российские оккупационные власти продолжают ограничивать доступ международных наблюдателей к Запорожской атомной электростанции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 7 июля, что наблюдатели получили больший доступ в ЗАЭС с 5 июля, но до сих пор не могут добраться до крыш реакторных зданий, где, по предупреждениям украинских чиновников, российские войска могли разместить предметы, подобные взрывным устройствам.

Гросси заявил, что МАГАТЭ подало официальный запрос российскому оккупационному руководству ЗАЭС относительно доступа к крыше защитной оболочки ядерного реактора.

7 июля российские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской области. В Херсонской ОВА заявили, что российские войска 6-7 июля нанесли 77 артиллерийских ударов по западному берегу Херсонской области.

Представитель украинского Южного оперативного командования Наталья Гуменюк сообщила, что российские силы дополнительно обстреляли западный берег из ракет С-300 и беспилотников.