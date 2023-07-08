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Россия атаковала дронами Кривой Рог: возникли два пожара, есть раненый

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Кривой Рог, Суббота 08 июля 2023 07:52
Россия атаковала дронами Кривой Рог: возникли два пожара, есть раненый Фото: последствия атаки дронов на Кривой Рог (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия, ночью 8 июля, атаковала беспилотниками Кривой Рог. Попали в предприятие, возникли пожары, ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В течение ночи оккупанты дважды атаковали дронами сельскохозяйственное предприятие в Покровском районе Кривого Рога. Произошли сразу два пожара, огонь охватил 360 квадратных метров.

Как отмечают в ОВА, в результате попадания уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и повреждено 7 автомобилей. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично.

Пострадал 26-летний мужчина, у него обломочные ранения бедра. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, ситуация стабильная.

Атаки россиян на Днепропетровскую область

7 июля украинские военные сбили шесть "Шахедов" в небе над Днепропетровской областью. При этом обломки дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека. Также силы ПВО сбили один беспилотник 5 июля.

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Кривой Рог атака дронов
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