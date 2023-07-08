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Эрдоган намерен продлить "зерновую сделку" на два года

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Суббота 08 июля 2023 01:36
Эрдоган намерен продлить "зерновую сделку" на два года Фото: Эрдоган намерен продлить "зерновую сделку" на два года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция ведет работу по продлению "зерновой сделки" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок ее действия на два года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продолжением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", - отметил Эрдоган.

По его словам, этот вопрос сегодня обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и он будет поднят в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я желаю продолжения зерновой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны понимают глобальную ответственность данной инициативы", - добавил он.

По словам президента Украины, весь мир заинтересован в том, чтобы действовал зерновой коридор. И важно, чтобы жизнь зернового коридора не зависела от настроения, с которым проснулся президент РФ.

"Зерновая сделка" по экспорту украинского зерна

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину страны юга остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали с РФ и Украиной "зерновое соглашение" для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продолжать "зерновое соглашение" после 18 июля. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

Кроме того, вчера, 22 июня, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

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