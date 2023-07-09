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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще более двух рот россиян

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Воскресенье 09 июля 2023 11:19
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще более двух рот россиян Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще более двух рот россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины за последние сутки на Таврическом направлении выполнили 1437 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

На направлении было уничтожено 23 единицы военной техники противника, в частности:

  • 2 танка;
  • самоходная гаубица 2С19 "Мста-С";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Мерлин";
  • БПЛА "Гранат-1";
  • 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
  • самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • зенитный ракетный комплекс "Тор";
  • 2 самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С";
  • самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б";
  • РСЗО "Торнадо";
  • БМ-21 "Град";
  • автомобильная техника.

Также наши воины уничтожили 3 склада боеприпасов врага и пункт управления.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте еще 600 оккупантов, в результате чего потери России в войне против Украины составили 234 040 единиц личного состава.

Между тем, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, сейчас враг сосредотачивает основные усилия на:

  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

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