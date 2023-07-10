Повернення захисників "Азовсталі" та зустріч Зеленського з Дудою: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 8 липня:

Новини за 9 липня:

Всі командири оборони "Азовсталі" повернулись з Туреччини

Всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повернулись в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

Хто повернувся додому:

Денис Прокопенко "Редіс" - командир "Азову";

Сергій Волинський "Волина" - в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар "Калина" - заступник командира "Азову";

Олег Хоменко - старший офіцер "Азову";

Денис Шлега - командир 12-ї бригади Національної гвардії України.

Більше про захисників Маріуполя читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогові".

У Кремлі істерика через повернення командирів "Азовсталі" в Україну

За словами прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, повернення в Україну з Туреччини командирів "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей щодо обміну полоненими.

"Повернення з Туреччини в Україну "ватажків азовців" є ні чим іншим, як прямим порушенням умов наявних домовленостей. Причому в цьому випадку умови порушила як українська сторона, так і турецька сторона", - заявив він.

Зустріч Зеленського й Дуди

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку 9 липня.

Президенти відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла.

Зеленський допустив, що Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму

Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор Володимир Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Режисер Сенцов отримав контузію на фронті

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті.

Військовий записав відео відразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

"Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до поїздів задля посилення безпеки пасажирських перевезень.

Зазначається, що з 30 червня у пасажирських поїздах поновлено супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

США готові надати Україні гарантії безпеки по моделі Ізраїлю

Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Американській лідер Джо Байден зазначив, що на його думку в НАТО немає одностайності з приводу вступу України до альянсу зараз, а процес приєднання по завершенню війни займе певний час.

Ердоган має намір продовжити "зернову угоду" на два роки

Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це і будемо для цього докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - зазначив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.