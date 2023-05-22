Экс-главреда NEXTA Протасевича помиловали в Беларуси

В Беларуси помиловали журналиста, одного из основателей Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича. До этого режим Лукашенко приговорил его к восьми годам колонии усиленного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское пропагандистское издание "Белта".

Указано, что якобы Протасевич сам сообщил об этом провластным СМИ.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость", - цитирует его "Белта".

Что известно о Протасевиче и его деле

Роман Протасевич является бывшим главным редактором оппозиционного Телеграмм-канала Nexta. Журналиста и его девушку Софию Сапегу задержали в мае 2021 года в аэропорту "Минск".

Для этого режим Лукашенко приказал экстренно посадить самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После чего против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко были введены ряд санкций.

Самого же Протасевича в Беларуси суд приговорил к восьми годам колонии усиленного режима по делу о якобы "заговоре с целью захвата власти". Однако он впоследствии отказался от критики режима Лукашенко. София Сапега же получила 6 лет колонии.

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