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Украинские военные смогли продвинуться под Бахмутом за сутки: в ВСУ раскрыли детали

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Понедельник 22 мая 2023 18:52
Украинские военные смогли продвинуться под Бахмутом за сутки: в ВСУ раскрыли детали Иллюстративное фото: украинские военные смогли продвинуться под Бахмутом за сутки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают оттеснять российских оккупантов под Бахмутом. За сутки им удалось продвинуться на 200-400 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, россияне продолжают попытки полной оккупации Бахмута, поскольку для них это приоритетная цель. Сейчас враг хочет захватить то место, где украинские подразделения держат оборону, - юго-западную часть города.

"Вместе с тем на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться", - рассказал Череватый.

Бои за Бахмут

Стоит заметить, что несколько дней назад российские оккупанты начали заявлять о полной оккупации Бахмута. Официальные представители Украины опровергли такие вбросы и отметили, что наши защитники продолжают оборонять часть города.

При этом в мае бойцы ВСУ начали успешное продвижение под Бахмутом. Они смогли освободить от россиян отдельные позиции и продолжают постепенное продвижение.

Более детально о ситуации вокруг Бахмута в комментарии РБК-Украина рассказал временно исполняющий обязанности командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов.

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