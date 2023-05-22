"Оставили врага без глаз". Бойцы ССО уничтожили российский комплекс "Ирония" (видео)

Бойцы Сил спецопераций с помощью ударного дрона уничтожили российский оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония", с помощью которого оккупанты собирали данные о действиях украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командование Сил специальных операций ВСУ.

Как отмечается, современный комплекс наблюдения был установлен оккупантами на одном из операционных участков. С его помощью они собирали информацию о действиях Сил обороны Украины и выявляли технику и личный состав ВСУ.

Группа ССО Украины с помощью ударного дрона отработала по враждебному комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки.

В ССО отметили, что в комплекс "Ирония" входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видеосъемки - все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение и своевременно реагировать на действия украинских подразделений.