Бойцы "РДК" захватили российскую технику в Белгородской области (видео)
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" во время операции в Белгородской области смогли захватить технику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РДК" в Telegram.
Военные, которые помогают защищать Украину от российского вторжения, утверждают, что они захватили российский БТР-82А, который был принят на вооружение только в 2011 году и оборудован 30-мм пушкой.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Также солдаты захватили еще одну технику российских оккупантов, но названия ее не уточнили.
Операция в Белгородской области
Сегодня, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" пересекли границу с Белгородской областью и начали там свою операцию.
Среди россиян сразу началась паника. Губернатор региона заявил, что к вечеру из пограничных населенных пунктов выехала большая часть населения. Также в Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.
Более детально о событиях в регионе можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.