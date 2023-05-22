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Бойцы "РДК" захватили российскую технику в Белгородской области (видео)

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Понедельник 22 мая 2023 22:31
Бойцы "РДК" захватили российскую технику в Белгородской области (видео) Иллюстративное фото: бойцы "РДК" захватили российскую технику в Белгородской области (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" во время операции в Белгородской области смогли захватить технику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РДК" в Telegram.

Военные, которые помогают защищать Украину от российского вторжения, утверждают, что они захватили российский БТР-82А, который был принят на вооружение только в 2011 году и оборудован 30-мм пушкой.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Также солдаты захватили еще одну технику российских оккупантов, но названия ее не уточнили.

Операция в Белгородской области

Сегодня, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" пересекли границу с Белгородской областью и начали там свою операцию.

Среди россиян сразу началась паника. Губернатор региона заявил, что к вечеру из пограничных населенных пунктов выехала большая часть населения. Также в Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.

Более детально о событиях в регионе можете узнать в материале РБК-Украина.

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Белгородская область Война России против Украины
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