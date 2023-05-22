Нидерланды в ближайшее время начнут подготовку украинских летчиков на F-16

Правительство Нидерландов готово начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры , которое приводит RTL Nieuws.

Он пока не хочет называть конкретную дату или срок старта обучения украинских пилотов. Пока он планирует проконсультироваться со своими коллегами из ЕС по этому вопросу.

"Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро приступали к реализации", - добавил министр.

По данным США, обучение пилотов будет проходить в Европе. Глава МИД Нидерландов сказал, что страна тесно сотрудничает с Данией, Норвегией и Бельгией по обучению украинских пилотов.

F-16 для Украины

Ранее президент США Джо Байден заявил, что согласен на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что Оттава также присоединится к тренировкам украинских пилотов на современных истребителях.

РБК-Украина рассказывала, что самый массовый самолет 4 поколения F-16 способен закрыть украинское небо от вражеской авиации. Его оснастка позволяет дистанционно ликвидировать цели противника.