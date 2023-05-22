Операция в Белгородской области охватила уже почти 5 квадратных километров (карта)

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области. Они, вероятно, расположились на территории почти 5 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP .

Согласно данным карты, так называемая "серая зона" в Белгородской области сейчас занимает площадь 4,93 квадратных километра.

Фото: "серая зона" в Белгородской области (нажмите, чтобы увеличить)

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что большая часть жителей Грайвороновского городского округа, где находится "серая зона", уже покинула территорию. Там проводится неофициальная эвакуация.

"У кого нет возможности, помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность, покидают на личном транспорте", - добавил он.

Обстрелы Сумской области усилились

На фоне операции в Белгородской области россияне значительно усилили обстрелы пограничных населенных пунктов Ахтырского района Сумской области.

Фото: Ахтырка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"С целью недопущения гибели людей в этих общинах осуществляются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места", - отметили в Сумской ОВА.

Ситуация в Белгородской области

Стоит заметить, что сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. По данным Главного управления разведки, целью таких действий является создание "зоны безопасности" для защиты украинцев.

При этом позже стало известно, что власти российского региона ввели там режим контртеррористической операции, который предусматривает ряд ограничений.

Более детально об операции в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.