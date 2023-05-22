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США могут стать главным гарантом безопасности для Украины, - WSJ

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Понедельник 22 мая 2023 15:45
США могут стать главным гарантом безопасности для Украины, - WSJ Фото: США могут стать главным гарантом безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности по образцу той, которую сейчас имеет Израиль. Главным гарантом могут стать США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что подготовку израильской модели гарантий безопасности для Украины подтвердил президент Польши Анджей Дуда и ряд неназванных западных чиновников.

По информации источников журналистов, концепцию израильской модели для Украины разработали еще в 2022 году руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Бывший помощник Расмуссена Фабрис Потье рассказал, что США должны стать главным гарантом безопасности для Украины. При этом собеседники WSJ рассказали, что гарантами также могут стать Великобритания, Германия и Франция. Власти этих стран уже "согласны с подобным планом".

Неназванный американский чиновник рассказал WSJ, что обсуждения по вопросу гарантий безопасности все еще продолжаются.

По словам западных чиновников, такое соглашение между Украиной и ее союзниками может изменить ход войны с Россией, а документ поможет нашей стране продвигаться на пути в НАТО.

Неназванные чиновники также рассказывают, соглашение о безопасности, которое основано на Киевском договоре по безопасности, подпишут после саммита НАТО 11-12 июля.

Израильская модель гарантий безопасности

Стоит заметить, что Израиль не является членом НАТО и союзники по Альянсу не обязаны заступаться за страну в случае войны. При этом соглашение между Израилем и США предусматривает, что Вашингтон обязан предоставить военную помощь стране в размере 38 миллиардов долларов в период с 2019 по 2028 год.

При этом ряд чиновников Украины заявляли о том, что нашей стране необходимы гарантии безопасности на период до вступления в НАТО. Официальные лица Украины рассчитывают, что такое соглашение удастся подписать на июльском саммите НАТО.

Более детально об ожиданиях нашей страны от саммита Североатлантического альянса можете узнать в материале РБК-Украина.

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