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В разведке рассказали о резервах, которые Россия может перебросить под Бахмут

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Понедельник 22 мая 2023 12:45
В разведке рассказали о резервах, которые Россия может перебросить под Бахмут Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия может перебросить на Бахмутское направление резервы своей армии, однако у них нет должной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина о "выведении" своих подразделений ВЧК. Но, учитывая их большие потери, то подобные заявления выглядят логично. Насколько будут выполнены - это уже не первые заявления Пригожина", - сказал он.

Что касается уровня подготовки резервов, то, по словам Юсова, он уже давно не отвечает стандартам в самой же российской армии. Однако количественно они их могут перекидывать.

Представитель ГУР добавил, что если РФ перекинет резервы под Бахмут, то это будет означать, что они не появятся на другой линии фронта.

"Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой цене, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике", - подчеркнул Юсов.

Заявления Пригожина

Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы "взятии" Бахмута. При этом подобные заявления в Украине отвергли. Пригожин также заявил, что город передадут под контроль подразделений армии РФ.

Между тем в ISW считают, что "вагнеровцы" не смогут продолжать дальше вести боевые действия из-за изможденности.

Ситуация в Бахмуте

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что украинские бойцы взяли Бахмут в полуокружения. Они контролируют определенные инфраструктурные, промышленные объекты и частный сектор в юго-западном районе города, в частности, район "Самолет".

Недавно в ВСУ сообщали, что украинские военные местами продвинулись еще на 200 метров в Бахмутском районе.

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