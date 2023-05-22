Украинские военные с беспилотника уничтожили российскую гаубицу Д-20 (видео)

Украинские военные обнаружили позицию, где россияне спрятали свою гаубицу Д-20. Используя беспилотник, ВСУ сбросили на гаубицу взрывчатку и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной механизированной бригады мастерски уничтожают им гаубицу Д-20. 152-мм гаубица Д-20 Советская 152-мм прицепная пушка-гаубица. На мероприятии впервые стала известна в 1955 году, поэтому в странах блока НАТО имеет обозначение M1955. Д-20 была разработана сразу после окончания Второй мировой войны.