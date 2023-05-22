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Украинские военные с беспилотника уничтожили российскую гаубицу Д-20 (видео)

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Украина, Понедельник 22 мая 2023 16:49
Украинские военные с беспилотника уничтожили российскую гаубицу Д-20 (видео) Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили позицию, где россияне спрятали свою гаубицу Д-20. Используя беспилотник, ВСУ сбросили на гаубицу взрывчатку и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной механизированной бригады мастерски уничтожают им гаубицу Д-20.

152-мм гаубица Д-20

Советская 152-мм прицепная пушка-гаубица. На мероприятии впервые стала известна в 1955 году, поэтому в странах блока НАТО имеет обозначение M1955. Д-20 была разработана сразу после окончания Второй мировой войны.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 203 880 военных. Кроме того, ВСУ за сутки уничтожили самолет и 20 артиллерийских систем.

По данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне на Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

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