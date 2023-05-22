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ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Донецкой области (фото)

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Донецкая область, Понедельник 22 мая 2023 19:22
ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Донецкой области (фото) Фото: Украинский военный (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные выявили позиции, где россияне скрыли свой склад боеприпасов. Десантникам удалось уничтожить его вместе с личным составом окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники обнаруживали и корректировали, а десантники уничтожали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой области украинские воины ликвидировали полевой склад оккупантов.

"Кроме вражеского склада с боеприпасами, в воздух "взлетели" 5 захватчиков и грузовик", - добавили в ГПСУ.

Ситуация в Донецкой области

На большей части территории региона продолжаются активные боевые действия. Российские войска штурмуют позиции наших воинов в районе Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

Также боевые действия продолжаются на Лиманском направлении и под Угледаром. Украинские военные регулярно отражают вражеские атаки, уничтожают технику россиян и личный состав оккупантов.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 203880 военных. Кроме того, ВСУ за сутки уничтожили самолет и 20 артиллерийских систем.

По данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне на Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

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