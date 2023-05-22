Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом
Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим страны-агрессора - рашизмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева.
Он сообщил, что на сессии ассамблеи в Люксембурге декларацию было принято единогласно.
"Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО", - написал Чернев.
Он назвал декларацию дипломатической победой Украины, в которой учтены все наши ключевые пожелания относительно финального текста.
В частности, в декларации говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее, осуждении идеологии рашизма, восстановлении территориальной целостности, а также о санкциях, репарациях, плане Маршалла и многом другом.
"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - добавил он.
Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.
Стремление Украины присоединиться к НАТО
В Альянс не может вступить страна, которая находится в состоянии войны. В связи с этим Украина сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий.
Напомним, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. При этом Украина не согласна на альтернативы членства в Альясне, поэтому ждет от саммита "графика вступления".
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