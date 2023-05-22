"Полоса безопасности" для Украины. Что происходит в Белгородской области

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) проводят операцию в Белгородской области (РФ). Сообщается о боях и взятии под контроль нескольких населенных пунктов.

Что происходит

Операция в Белгородской области началась сегодня утром. Легион "Свобода России" анонсировал "возвращение домой" и призвал жителей приграничных районов не оказывать сопротивление. Позже появилась информация о боях, на данный момент известно о том, что два населенных пункта - Козинка и Гора-Подол - находятся под контролем бойцов. Также начался штурм Грайворона.

Фото: "Свобода России" и РДК продвигаются от границы в сторону Белгорода

Также были опубликованы фото с первыми флагами свободной России над освобожденными от путинского режима территориях.

Российские паблики пишут о боях в районе населенных пунктов Глотово, Козинка и Гора-Подол. На помощь пограничникам направлены вертолеты и бронетехника, МВД Белгородской области объявило общий сбор сотрудников во всех отделах полиции, а из Грайворонского района уже, по всей видимости, проводится эвакуация. В самом городе слышны звуки стрельбы, а местные жители в панике пытаются выехать самостоятельно.

Кроме того, сообщалось о падении вертолета вблизи населенного пункта Прохоровка в 100 км от границы с Украиной. Обломки пока не найдены, спасатели якобы объехали три поля в районе предполагаемого места падения, но ничего не обнаружили. В то же время в сети распространяются видео с густым черным дымом, предположительно, из-за крушения вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, во время обстрела были ранены замглавы администрации города Грайворон и двое сотрудников МЧС. Федеральный телеканал "Россия 24" посвятил событиям в Белгородской области 23 секунды эфира, зачитав сообщение губернатора Вячеслава Гладкова о "чрезвычайно ситуации".

С утра в Белгородской области продолжаются взрывы. Российские СМИ заявили об обстрелах ряда сел, в том числе Новостройки-Первой, Козинки, Безымено, Доброго, Глотово и Головчино. В самом Белгороде работали сирены воздушной тревоги, сообщалось о стрельбе по дронам. Также поступали сообщения о боях в районе пограничного пункта в Грайвороне. В сети было опубликовано видео якобы его уничтожения.

В Грайворонском районе наблюдаются перебои с мобильной связью, интернетом и электроснабжением. Также сообщается о полетах военной авиации, в частности, над селом Рокитное вертолеты отстреливали тепловые ловушки.

Что говорят в России

Российские власти молчали о событиях в Белгородской области все утро. Губернатор Вячеслав Гладков сначала говорил об "информационной атаке", но позже заявил о том, что туда якобы зашла "украинская диверсионно-разведывательная группа.

Российскому президенту Владимиру Путину доложили об этом во второй половине дня.

"Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, идет работа "по уничтожению диверсантов". Он также отметил, что целью является отвлечение внимание от Бахмутского направления после того, как российская сторона заявила о якобы полном контроле над Бахмутом (Донецкая область).

По состоянию на вечер в регионе объявлен режим контртеррористической операции. Режим КТО предполагает следующие возможные ограничения:

проверка документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима

беспрепятственное проникновение силовиков в любые помещения

контроль обмена информацией и отключение связи

временное выселение людей и запрет движения транспорта

усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов, остановка опасных производств

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина наблюдает за событиями в Белгородской области. По его словам, партизанское движение с оружием руках стало движущей политической силой "в тоталитарной стране закрученных гаек".

"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - отметил он в своем Twitter.

Фото: Михаил Подоляк назвал операцию РДК и "Свободы России" партизанской акцией (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что совместная операция "Свободы России" и РДК направлена на создание "полосы безопасности". По его словам, состоящие из граждан России формирования приступили к освобождению Белгородской области от режима Путина, чтобы отодвинуть противника для защиты украинского гражданского населения в приграничных районах.

В эфире телемарафона он также заявил, что россияне из-за этой операции уже срочно эвакуируют хранилище ядерных боеприпасов возле КПП "Грайворон".

Как объясняет Центр стратегических коммуникаций, в Белгородской области работает внутреннее сопротивление, которое стало следствием агрессивной политики путинского режима.

Там также отмечают, что после военной победы над Россией вопрос "полосы безопасности" станет одним из ключевых на переговорах о будущем сосуществовании Украины с северным соседом. И напоминают, что Украина потребует создания демилитаризованной зоны в приграничных регионах.

О том, как начиналась операция в Белгородской области - в материале "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".

Что известно об РДК и легионе "Свобода России"

Это военные подразделения, сформированные из российских граждан, которые изъявили желание защищать Украину от российского вторжения.

Легион формировался с марта 2022 года из бывших российских военных, которые сдались в плен, и других россиян. "Русский добровольческий корпус" появился в августе. В него набирали россиян, проживающих в Украине и других странах.

Оба подразделения принимают активное участие в отражении агрессии РФ.

В марте 2023 года РДК совершил первый рейд в приграничные села Сушаны и Любечане Брянской области. В частности, в сети разошлись видео с людьми в военной форме и желтыми повязками возле фельдшерского пункта в Любечанах и на фоне почтового отделения, сообщалось о перестрелке. Впоследствии группа вышла с российской территории.

Как стало известно позже, в рейде участвовали около 45 человек, в том числе представители партизанской сети. В Кремле назвали его терактом и обвинили Украину, украинская сторона официально отрицала причастность.