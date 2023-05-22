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Два пункта. Кулеба рассказал при каких условиях Украина готова рассматривать мирные планы

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Понедельник 22 мая 2023 20:00
Два пункта. Кулеба рассказал при каких условиях Украина готова рассматривать мирные планы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны со всеми, если он будет базироваться на двух принципах. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

По его словам, лучшую перспективу сейчас имеет "формула мира" Украины.

"Мы говорим со всеми, кто имеет свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что не может быть в основе ни одного плана положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль РФ. Также не может быть никакой речи о замораживании войны.

"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их совместить с формулой мира и интегрировать в нее", - добавил министр.

"Формула мира" Украины

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 представил "формулу мира". Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

Позже украинские власти заявили о намерении провести саммит формулы мира. В Швеции заявили, что готовы обсудить возможность проведения саммита в Копенгагене перед саммитом НАТО.

Мирные инициативы других стран

Недавно стало известно, что делегация из шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Киевом и Москвой. Одной из целей является "инициирование мирного процесса".

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил уступить Крым России, чтобы успокоить ее. В Украине заявили, что не планируют идти на территориальные уступки со страной-оккупантом.

РБК-Украина собрало все, что известно о мирных инициативах и как на них реагируют в мире.

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