Нові правила для військовозобов'язаних та заборона Комуністичної партії: новини за 5 липня

Озвучено нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних, суд заборонив Комуністичну партію України, Росія захотіла повернути частину Баренцевого моря. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 5 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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Нові правила для військовозобов'язаних: що відомо

У вівторок, 5 липня, стало відомо, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Також повідомлялося, що, за словами представника Головного управління персоналу Генштабу Олександра Хлися, військовозобов'язані українці можуть вільно пересуватися у межі області, в якій вони проживають. Для цього не потрібно звертатися за дозволом у ТЦК.

Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеженя на переміщення країною для військовозобов’язаних. "Я бачу, що є різні оцінки такого рішення (Генштабу - ред.), є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - заявив Зеленський.

Суд заборонив Комуністичну партію України

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України (КПУ).

Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.

Росія захотіла повернути частину Баренцового моря. У Норвегії відповіли

Спікер Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін доручив переглянути норвезько-російську угоду про кордон.

За словами представника МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер, в угоді з Росією немає пункту про розірвання. "Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення кордонів діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - додала вона.

Історичний момент. Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

Сьогодні, 5 липня, Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. На церемонії були присутні глави міністерств закордонних справ обох країн, які поставили свої підписи під документом.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столенберг відкрив церемонію підписання Протоколу про приєднання. "Це історичний момент", - заявив він.

47-річний Вакарчук знову став батьком: цього разу - дівчинка

Святослав Вакарчук знову став батьком. Тепер у 47-річного лідера Океану Ельзи народилася дівчинка. "21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", - говориться в повідомленні на сторінці Океану Ельзи у Facebook.

Нагадаємо, трохи більше року тому, 19 червня 2021-го у музиканта народився син Іван.

В Україну увірвуться сильні дощі, град та шквали 20 м/с: які області під загрозою

Погода в Україні вже 6 липня принесе сильні дощі, грози, під час яких ймовірні шквали й град в деякі області. Частину країни покине спека, а на Івана Купала атмосферний фронт пошириться країною.

Що буде з погодою в Україні до кінця тижня - читайте в матеріалі Styler.