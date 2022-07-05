Окупанти вдарили ракетою по навчальному закладу Харкова (фото)

Російська армія вночі завдала ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Також ворог із РСЗВ атакував область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Фото: окупанти вдарили ракетою по навчальному закладу Харкова (t.me/synegubov)

"О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала руйнувань будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної військової інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає", - написав Синєгубов.

За його словами, також минулої доби ворог із артилерії та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

"Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка", - повідомляє Синєгубов.

Разом з тим він зазначив, що за даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої - на Харківському напрямку окупанти зосереджені на стримуванні наших військових.

Також в районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина.

"Наші захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами", - додав очільник області.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти випустили по Дніпропетровській області сім ракет, з них шість збили сили ППО.

Додамо, також сьогодні російські війська завдали серію ракетних ударів по Миколаєву.

Крім того, стало відомо про ракетну атаку на Шостку Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.