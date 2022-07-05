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У Бердянську знову лунають гучні вибухи

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Бердянськ, Вівторок 05 липня 2022 18:36
У Бердянську знову лунають гучні вибухи Фото: у порту Бердянська знову лунають вибухи (wikimedia.org Aleksey Priymachuk)
Автор: Сергей Новиков

В окупованому російськими військами Бердянську знову відбуваються вибухи. Детальної інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.

Повідомляється, що сильні вибухи чути в центрі Бердянська. Імовірно, щось знову вибухає в морському порту.

"Силу вибуху було чутно в нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього сильні вибухи гриміли в Бердянську наприкінці червня. Тоді окупаційна влада заявила, що на території порту проходило контрольоване розмінування.

Зазначимо, Бердянськ окуповано збройними силами Російської Федерації з 28 лютого 2022 року.

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