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Росіяни обстріляли Хмельницький район: були "прильоти" під час тривоги

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 20:31
Росіяни обстріляли Хмельницький район: були "прильоти" під час тривоги Фото: росіяни обстріляли Хмельницький район (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни запустили ракети по Хмельницькій області. Стало відомо про "прильоти" в Хмельницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Семчишина.

"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав мер.

В 19:30 майже по всій Україні пролунала повітряна тривога. Вона почалася з західних та південних областей.

Оновлено 21:00

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що у Хмельницькому районі три "прильоти" ракет окупантів.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Хмельницькій області одна людина травмована. Чоловік отримав осколкове поранення, його госпіталізували.

Нагадаємо, 25 червня Хмельницька область потрапляла під ракетний удар окупантів. Тоді пролунали вибухи в багатьох областях України.

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