Росіяни обстріляли Хмельницький район: були "прильоти" під час тривоги
Росіяни запустили ракети по Хмельницькій області. Стало відомо про "прильоти" в Хмельницькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Семчишина.
"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав мер.
В 19:30 майже по всій Україні пролунала повітряна тривога. Вона почалася з західних та південних областей.
Оновлено 21:00
Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що у Хмельницькому районі три "прильоти" ракет окупантів.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару у Хмельницькій області одна людина травмована. Чоловік отримав осколкове поранення, його госпіталізували.
Нагадаємо, 25 червня Хмельницька область потрапляла під ракетний удар окупантів. Тоді пролунали вибухи в багатьох областях України.
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