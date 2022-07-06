Новые правила для военнообязанных и запрет Коммунистической партии: новости за 5 июля

Озвучены новые правила передвижения по Украине для военнообязанных, суд запретил Коммунистическую партию Украины, Россия захотела вернуть часть Баренцева моря. Подробнее о том, что произошло во вторник, 5 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: что известно

Во вторник, 5 июля, стало известно, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Также сообщалось, что, по словам представителя Главного управления персонала Генштаба Александра Хлыся, военнообязанные украинцы могут свободно передвигаться в пределах области, в которой они проживают. Для этого не нужно обращаться за разрешением в ТЦК.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по стране для военнообязанных. "Я вижу, что есть разные оценки такого решения (Генштаба - ред.), есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский.

Суд запретил Коммунистическую партию Украины

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ).

Сообщается, что суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение запретить деятельность КПУ. Имущество, денежные средства и другие активы партии, а также всех ее структурных организаций будут переданы в собственность государства.

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря. В Норвегии ответили

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил пересмотреть норвежско-российское соглашение о границе.

По словам представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер, в соглашении с Россией нет пункта о расторжении. "Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением", - добавила она.

Исторический момент. Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Сегодня, 5 июля, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. На церемонии присутствовали главы Министерств иностранных дел обеих стран, которые поставили свои подписи под документом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг открыл церемонию подписания Протокола о присоединении. "Это исторический момент", - заявил он.

47-летний Вакарчук снова стал отцом: на этот раз - девочка

Святослав Вакарчук снова стал отцом. Теперь у 47-летнего лидера Океана Эльзы родилась девочка. "21 июня 2022 года у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломия. Имя, которое выбрали родители ребенка, означает "мир", - говорится в сообщении на странице Океана Эльзи в Facebook.

Напомним, чуть больше года назад, 19 июня 2021-го у музыканта родился сын Иван.

В Украину ворвутся сильные дожди, град и шквалы 20 м/с: какие области под угрозой

Погода в Украине уже 6 июля принесет сильные дожди, грозы, во время которых вероятны шквалы и град в некоторые области. Часть страны покинет жара, а на Ивана Купала атмосферный фронт распространится по стране.

Что будет с погодой в Украине до конца недели - читайте в материале Styler.