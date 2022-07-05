У Генштабі уточнили обмеження на пересування військовозобов'язаних

Військовозобов'язані українці можуть вільно пересуватися у межі області, в якій вони проживають. Для цього не потрібно звертатися за дозволом у ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління персоналу Генштабу Олександра Хлися в ефірі телемарафону.

"Якщо в межах області - не треба (дозвіл - ред.). Якщо в межах міста Києва та Київської області - теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.), уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - сказав він.

Хлись зазначив, що відповідні норми чинні давно та через поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.