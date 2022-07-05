Росія захотіла повернути частину Баренцового моря. У Норвегії відповіли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання NRK .

Відносини Росії та Норвегії загострюються

Повідомляється, що Володін звернувся до комітету Держдуми з закордонних справ з проханням переглянути угоду про розділову лінію між Норвегією і Росією. Зокрема, комітет має визначитися, чи слід розірвати або призупинити угоду про кордон і співробітництво в Баренцевому морі.

Також повідомляється, що питанням зайнявся депутат-комуніст Михайло Матвєєв. За його словами, угода приймалася з метою зміцнити співпрацю між Норвегією і Росією.

"Зараз ми бачимо, що Норвегія перешкоджає відправці продуктів харчування нашим жителям на Шпіцберген", - додав він.

Документ без зворотної сили

За словами представника МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер, в угоді з Росією немає пункту про розірвання.

"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення кордонів діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - додала вона.

Скандал зі Шпіцбергеном

Заява Матвєєва послідувала за тиждень після того, як Росія звинуватила Норвегію в нібито порушенні договору про Шпіцберген через неможливість постачати продукти російським поселенням на архіпелазі.

"Норвегія не порушує договір про Шпіцберген. Вантаж, зупинений на норвезько-російському кордоні, не пропустили на підставі санкцій, що забороняють російським автотранспортним компаніям перевозити товари по території Норвегії", - зазначив він.

За його словами, перевезення не обов'язково мають проходити через материкову Норвегію на російських вантажівках.

Історична угода під загрозою

Після 40 років переговорів Росія і Норвегія в 2010 році домовилися про компроміс навколо розділової лінії в Баренцевому морі. Зокрема, спірна морська ділянка була розділена на дві приблизно рівні частини. Його площа становить 1,75 млн квадратних кілометрів і містить великі цінності.