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Масований обстріл Миколаївської області: стали відомі наслідки

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Миколаїв, Вівторок 05 липня 2022 14:00
Масований обстріл Миколаївської області: стали відомі наслідки Фото: окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 5 липня, окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Знову через обстріл постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелося вирізати замки, щоб вибратися з дому", - розповів Сєнкевич.

Він зазначив, що деякі мешканці отримали легкі травми.

При цьому в Баштанківському районі окупанти завдали удару по будівлі адміністрації селища, сирзаводу та сільськогосподарській площі в передмісті.

Крім того, у селі Лимани ворожий снаряд упав біля школи. Будівля отримала пошкодження від ударної хвилі. Жертв у результаті обстрілу немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після кожного масованого обстрілу Миколаєва з міста виїжджають до 200 осіб на тиждень. Однак у місті все одно залишаються люди – нині у Миколаєві проживає близько 230-250 тисяч мешканців.

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