Ракетний удар по Дніпропетровській області: Генштаб показав роботу ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що у вівторок, 5 червня, приблизно о 4 ранку підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" збили ворожі ракети над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО.

В результаті атаки росіян почалося загоряння приватного сектора в Покрові.

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