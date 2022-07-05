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Ракетний удар по Дніпропетровській області: Генштаб показав роботу ППО

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Дніпропетровська область, Вівторок 05 липня 2022 16:52
Ракетний удар по Дніпропетровській області: Генштаб показав роботу ППО Фото: у Генштабі показали роботу ППО у Дніпропетровській області (скріншот з відео facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати намагалися завдати ракетного удару по Дніпропетровській області, але їхні плани зруйнували українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що у вівторок, 5 червня, приблизно о 4 ранку підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" збили ворожі ракети над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО.

В результаті атаки росіян почалося загоряння приватного сектора в Покрові.

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Дніпропетровська область ПВО Генштаб ВСУ ракетный удар Війна Росії проти України
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