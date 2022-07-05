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Російські війська вдарили двома ракетами по Сумській області

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Шостка, Вівторок 05 липня 2022 08:49
Російські війська вдарили двома ракетами по Сумській області Фото: російські війська вдарили двома ракетами по Сумській області (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти під ранок обстріляли двома ракетами Шостку Сумської області. Сталася пожежа, її локалізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Шостки Миколу Ногу в Facebook.

"Близько 4-ї години ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія з уточнення збитків", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці також окупанти випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них збили українські сили ППО.

Додамо, сьогодні російські війська завдали серію ракетних ударів по Миколаєву.

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Сумская область ракетный удар
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