Окупанти нанесли масований обстріл по Слов'янську: перші подробиці
Ілюстраційне фото: окупанти нанесли масований обстріл по Слов'янську (Getty Images)
Російські військові нанесли масований обстріл по Слов'янську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Вадима Ляха.
"Масований обстріл міста! Центр, Північний", - написав він.
Мер закликає усіх жителів залишатися в укриттях.
Нагадаємо, російські війська знаходяться на відстані 7-10 км від Слов'янську.
Генштаб повідомляв, що українські захисники відкинули ворога від долини на Слов'янському напрямку.