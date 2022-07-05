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Окупанти нанесли масований обстріл по Слов'янську: перші подробиці

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Слов'янськ, Вівторок 05 липня 2022 15:11
Окупанти нанесли масований обстріл по Слов'янську: перші подробиці Ілюстраційне фото: окупанти нанесли масований обстріл по Слов'янську (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові нанесли масований обстріл по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Вадима Ляха.

"Масований обстріл міста! Центр, Північний", - написав він.

Мер закликає усіх жителів залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські війська знаходяться на відстані 7-10 км від Слов'янську.

Генштаб повідомляв, що українські захисники відкинули ворога від долини на Слов'янському напрямку.

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Слов'янськ Донецька область Війна Росії проти України
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