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Нове правило для чоловіків. Військовозобов’язані не зможуть вільно їздити по Україні без дозволу

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 12:55
Нове правило для чоловіків. Військовозобов’язані не зможуть вільно їздити по Україні без дозволу Фото: військовозобов’язані не зможуть вільно їздити по Україні без дозволу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу.

Пояснення Генштабу

Як зазначають у відомстві, норма ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що це означає

Таким чином Генштаб розробив порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП.

Тобто треба отримати дозвіл на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (відповідно з 24 лютого цього року).

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Крім того, розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

РБК-Україна звернулася за роз'ясненнями щодо цього питання до офіційних речників ЗСУ, Міноборони, Офісу президента. На цей момент відповіді поки не отримано.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні діє як мінімум до 23 серпня, при цьому припускається, мало можливо, що його не продовжать і далі.

Додамо, президент Володимир Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації також до 23 серпня.

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