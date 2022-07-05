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Окупанти штурмували українські позиції на Бахмутському напрямку, бої тривають, - Генштаб

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 19:00
Окупанти штурмували українські позиції на Бахмутському напрямку, бої тривають, - Генштаб Фото: окупанти штурмували українські позиції на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Триває 132 доба російського вторгнення. Наразі ситуація на фронті така:

  • На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.
  • На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівки. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.
  • На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут - Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.
  • На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську знову відбуваються вибухи.

Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України.

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